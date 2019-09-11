Від Денісової надійшло близько 10 звернень щодо арештованих кримських татар, - омбудсмен РФ Москалькова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"До мене від Людмили Денісової надійшло близько десятка звернень щодо конкретних громадян, яких вона називає кримськими татарами, з гуманітарних питань, пов'язаних з порядком тримання їх під вартою, надання їм медичної допомоги", - заявила Москалькова.

За її словами, вона і Денісова "обмінялися списками щодо громадян, які потребують гуманітарної підтримки".

На питання про кількість осіб у списках з боку Росії та України вона відповіла, що цей список постійно змінюється за своєю кількістю, складом.

"Частина громадян за взаємним обміном уже вибули з цього списку. Я не готова сьогодні назвати ні з боку України, ні з Росії повного списку, який перебуває в полі мого гуманітарного контролю", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в Росії утримують ще 113 громадян України, яких планують повернути на Батьківщину цього року.

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