Починаючи із 2016 року пасажиропотік аеропортів України зріс на 100%, - заступник міністра Лавренюк

Про це повідомив заступник Міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

"Безсумнівно, одним із найвідчутніших результатів роботи Міністерства інфраструктури за 2016-2019 роки став стрімкий розвиток авіації. За період 2016-2018 років пасажиропотік аеропортів України зріс на 100%. Якщо в 2015 році він становив 10 мільйонів пасажирів, то в 2018 році цей показник сягнув 20,5 млн пасажирів і далі збільшується. На ринок України зайшли 14 нових авіакомпаній. Частка лоукостів у міжнародному сполученні становить майже 30%. Окрім того, відновлено роботу понад 10 регіональних аеропортів", - наголосив Юрій Лавренюк.

За словами Лавренюка, пасажиропотік аеропорту Бориспіль у 2018 р. порівняно з 2015 р. зріс на 72%. Таких результатів було досягнуто завдяки трансформації бізнес-моделі аеропорту і обранню стратегії його розвитку як міжнародного хабу. Наразі частка трансферних пасажирів аеропорту досягла 30%, що є основною ознакою аеропорту-хабу, а кількість авіакомпаній, що здійснюють польоти з/до Борисполя, налічує понад 50. Окрім того, в аеропорту Бориспіль було успішно розконсервовано термінал F, який нині обслуговує лише лоукост перевізників.

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Що стосується міжнародного аеропорту Львів то обсяг пасажиропотоку у 2018 р. порівняно з 2015 р. зріс на 180%. Загальна кількість авіакомпаній, що здійснює польоти з/до Львова на регулярній та чартерній основі в період 2015-2018 рр. збільшилася із 14 до 21, з яких 4 - це лоукости.

Окрім стрімкого росту пасажирських перевезень, також збільшується обсяг вантажних перевезень та пошти авіаційним транспортом. У 2018 р. цей показник сягнув +40% порівняно з 2015 роком.

Поза тим, Юрій Лавренюк наголосив, що окрім державних аеропортів, активно розвиваються і регіональні аеропорти: "Задля розвитку регіональних летовищ, в 2016 році Кабінетом Міністрів України було затверджено Державну цільову програму розвитку аеропортів на період до 2023 року. Згідно з цією програмою, Урядом було виділено понад 1, 7 млрд грн на влаштування злітно-посадкової смуги в аеропорту Одеси, яка зможе приймати майже всі типи повітряних суден визначеними вимогами стандартів ІСАО. Будівництво нової смуги дасть змогу приймати важчі типи повітряних суден, включно із Boeing-767, що сприятиме збільшенню пасажиропотоку удвічі. Несуча спроможність нової смуги буде майже вдвічі більшою від наявної (класифікаційне число здатності покриття (PCN) нової смуги 64, проти 35 - існуючої). Також у рамках проєкту планується встановити світлосигнальне, радіонавігаційне і метеорологічне обладнання для сертифікованого заходу на посадку за категорією III (ІКАО), тоді як існуюча смуга сертифікована за категорією I (ICAO)".

Юрій Лавренюк також зазначив, що цього року вже частково введено в експлуатацію новий термінал аеропорту Одеса, який будувався в рамках державно-приватного партнерства. Пропускна спроможність нового терміналу становить 1000 пас./год., повний запуск терміналу планується до кінця цього року. Очікується, що в перспективі термінал зможе обслуговувати близько 3 млн пасажирів на рік.

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За словами заступника міністра, в рамках цільової програми також передбачено виділення 287,74 млн грн на завершення реконструкції аеропорту Львів. Проте з метою збільшення пасажиропотоку та кількості обслуговуваних рейсів необхідно дофінансування завершення об’єктів будівництва, які були розпочаті в рамках підготовки до Євро-2012.

Також за ініціативою Міністерства інфраструктури в червні 2019 року Кабінет Міністрів України направив 200 млн грн на реконструкцію злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Дніпро".

Що стосується аеропортів Запоріжжя, Миколаєва, Полтави та Херсона - в них теж є позитивні зрушення. "В 2017 році було розпочато будівництво терміналу в аеропорту Запоріжжя і на цей час виконано близько 90% будівельних робіт. Уже восени цього року планується його відкриття. У міжнародному аеропорту Миколаєва відремонтовано злітно-посадкову смугу, відновлено перон, частково відремонтовано будівлю аеровокзалу, відновлено роботу систем навігації, діє служба авіаційної безпеки. В аеропорту "Полтава" в 2017 році відкрито міжнародний пункт пропуску через державний кордон і вже цього року з нього почались виконуватись міжнародні рейси. Також, згідно з програмою розвитку аеропортів до 2023 року, передбачено виділення 29,9 млн грн на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту Херсон", - зазначив заступник міністра.

Юрій Лавренюк підкреслив, що не менш важливим кроком є відновлення авіасполучення з Києва до аеропорту "Ужгород" та успішне проходження Украерорухом у 2018 році аудиту Європейського агентства з безпеки польотів (EASA) та отримання сертифікату відповідності нормам ЄС.

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"Сертифікат EASA є підставою для отримання прав від Словацької сторони для надання послуг з обслуговування повітряного руху в частині повітряного простору Словаччини, яка необхідна для маневрування повітряних суден, що виконуватимуть операції на аеродромі "Ужгород". Наразі українською та словацькою сторонами розпочато роботу над підготовкою тексту проєкту Угоди між Урядами України та Словацької Республіки про визначення умов використання визначеної частини повітряного простору Словацької Республіки. Зазначений проєкт Угоди узгоджено з органами виконавчої влади України та направлено МЗС України для передачі словацькій стороні. Укладання даної Угоди сприятиме відновленню повноцінної роботи аеропорту "Ужгород", - зауважив заступник міністра.

Окрім того, як альтернативу аеропорту "Ужгород", Міністерство інфраструктури розглядає можливість будівництва аеропорту в Мукачеві на базі колишнього військового аеродрому за рахунок державних коштів та коштів інвесторів. Одним із механізмом залучення державних коштів є включення заходу з будівництва аеропорту "Мукачево" до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року.

Юрій Лавренюк зазначив, що задля подальшого розвитку авіаційної галузі в найближчій перспективі планується продовжити розвиток лоукост-перевезень іноземними і вітчизняними авіаперевізниками як у міжнародному, так і в регіональному сполученні, продовження реконструкції та відновлення діяльності регіональних аеропортів шляхом залучення коштів державних і місцевих бюджетів, а також приватних інвестицій, затвердження Авіаційної транспортної стратегії до 2030 року та підписання й імплементація Угоди про спільний авіаційний простір (САП) з ЄС.

"Україна має всі шанси стати потужним авіахабом між Європою і Азією. Ми докладемо всіх зусиль для повноцінного відновлення роботи всіх регіональних аеропортів України", - підсумував Юрій Лавренюк.