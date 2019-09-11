"Питання були або стандартні, або дещо недолугі", - Сенцов прокоментував учорашню пресконференцію

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook.

"Що стосується рівня питань, то сам формат пресконференції передбачає їхню широту і якусь поверховість, тому питання були або стандартні, або дещо недолугі. Це одна з причин, чому я не люблю інтерв'ю: запитують про якусь банальщину або навпаки, намагаються копирсатися в тебе в душі, як у власній кишені", - написав Сенцов.

Водночас він зазначив, що для нього важливо, щоб журналісти могли питати те, про що хочуть.

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"Кожен журналіст запитував про те, про що хотів запитати, і я готовий віддати все що завгодно за це їхнє право, як і за право "простого народу" писати про мене гидоту. Бо свобода для мене дорожча за все на світі. Усім добра!" - наголосив він.

Також Сенцов висловив вдячність організаторам пресконференції, Українському дому та всім журналістам, які взяли участь у заході.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.