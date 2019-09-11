Моїм ключовим пріоритетом є військовослужбовці, - Загороднюк

Про це він сказав 10 вересня на зустрічі зі стратегічними радниками високого рівня комітету реформ Міністерства оборони та Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.



"Моїм ключовим пріоритетом є військовослужбовці. Цінність їх життя і повага до кожного з них, незалежно від звань і посад, — підкреслив Андрій Загороднюк. — Наступний пріоритет — це стандарти НАТО, їх запровадження в усіх сферах діяльності Українського війська. І третє — це абсолютна, нульова толерантність до корупції в армії", – сказав Загороднюк.

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"Стратегічні державні пріоритети України залишаються незмінними — це європейська та євроатлантична інтеграція, — додав міністр оборони України. — Саме на цих базових засадах ґрунтуватиметься також і воєнна політика держави".