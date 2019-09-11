Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.09.19 10:32

Моїм ключовим пріоритетом є військовослужбовці, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що його ключовим пріоритетом є повага до військовослужбовців.

Моїм ключовим пріоритетом є військовослужбовці, - Загороднюк

Про це він сказав 10 вересня на зустрічі зі стратегічними радниками високого рівня комітету реформ Міністерства оборони та Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Моїм ключовим пріоритетом є військовослужбовці. Цінність їх життя і повага до кожного з них, незалежно від звань і посад, — підкреслив Андрій Загороднюк. — Наступний пріоритет — це стандарти НАТО, їх запровадження в усіх сферах діяльності Українського війська. І третє — це абсолютна, нульова толерантність до корупції в армії", – сказав Загороднюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для українських танкістів пошиють спецкостюми із захистом від вогню

"Стратегічні державні пріоритети України залишаються незмінними — це європейська та євроатлантична інтеграція, — додав міністр оборони України. — Саме на цих базових засадах ґрунтуватиметься також і воєнна політика держави".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100