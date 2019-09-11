Кадрові перестановки в Нацполіції: три заступники Князєва залишають свої посади

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на реєстр декларацій уповноважених осіб.

Так, декларації перед звільненням подали перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін (був призначений на посаду в липні 2017 року), заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Віталій Невгад (був призначений на посаду у вересні 2017 року), заступник голови Нацполіції - начальник Департаменту захисту економіки, генерал поліції третього рангу Ігор Купранець (був призначений на посаду в листопаді 2017 року).

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Зазначимо, що за даними джерел Цензор.НЕТ, глава Нацполіції Князєв поки залишається на своїй посаді, а його звільнені заступники мають отримати інші призначення.





