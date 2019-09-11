В ЄСПЛ розпочалися слухання у справі "Україна проти Росії" щодо Криму

Слухання почалися о 10:15 за київським часом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

Україна подала скаргу проти Росії до ЄСПЛ 13 березня 2014 року - одразу після анексії Криму. Українська сторона посилається на порушення кількох статей Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Заява стосується порушення Росією у Криму права на життя, справедливий суд, свободу та особисту недоторканність, повагу до приватного та сімейного життя, свободу думки та релігії, свободу зібрань, а також численних фактів катувань населення.

Україну на слуханнях представляє заступник міністра юстиції Іван Ліщина. Українські юристи прийшли до суду, взуті лише в одну туфлю на його підтримку, оскільки напередодні Ліщина зламав палець на нозі та змушений виступати без взуття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив Уповноваженого у справах ЄСПЛ Івана Ліщину

За словами Ліщини, на засіданні розглядатимуться заперечення РФ щодо прийнятності заяви. Зі свого боку, завдання українського уряду, наголосив він, довести, що ці заперечення необґрунтовані і справа прийнятна для розгляду по суті.