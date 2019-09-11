В ЄСПЛ розпочалися слухання у справі "Україна проти Росії" щодо Криму

Слухання почалися о 10:15 за київським часом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.
Україна подала скаргу проти Росії до ЄСПЛ 13 березня 2014 року - одразу після анексії Криму. Українська сторона посилається на порушення кількох статей Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Заява стосується порушення Росією у Криму права на життя, справедливий суд, свободу та особисту недоторканність, повагу до приватного та сімейного життя, свободу думки та релігії, свободу зібрань, а також численних фактів катувань населення.
Україну на слуханнях представляє заступник міністра юстиції Іван Ліщина. Українські юристи прийшли до суду, взуті лише в одну туфлю на його підтримку, оскільки напередодні Ліщина зламав палець на нозі та змушений виступати без взуття.
За словами Ліщини, на засіданні розглядатимуться заперечення РФ щодо прийнятності заяви. Зі свого боку, завдання українського уряду, наголосив він, довести, що ці заперечення необґрунтовані і справа прийнятна для розгляду по суті.