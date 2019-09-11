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11.09.19 10:58

В ЄСПЛ розпочалися слухання у справі "Україна проти Росії" щодо Криму

У Європейському Суді з прав людини відбуваються слухання у справі "Україна проти Росії", яка стосується порушення прав людини в окупованому Криму. Росія робить спроби довести, що заява України неприйнятна, і суд не має її розглядати.

В ЄСПЛ розпочалися слухання у справі "Україна проти Росії" щодо Криму

Слухання почалися о 10:15 за київським часом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

Україна подала скаргу проти Росії до ЄСПЛ 13 березня 2014 року - одразу після анексії Криму. Українська сторона посилається на порушення кількох статей Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Заява стосується порушення Росією у Криму права на життя, справедливий суд, свободу та особисту недоторканність, повагу до приватного та сімейного життя, свободу думки та релігії, свободу зібрань, а також численних фактів катувань населення.

Україну на слуханнях представляє заступник міністра юстиції Іван Ліщина. Українські юристи прийшли до суду, взуті лише в одну туфлю на його підтримку, оскільки напередодні Ліщина зламав палець на нозі та змушений виступати без взуття.

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За словами Ліщини, на засіданні розглядатимуться заперечення РФ щодо прийнятності заяви. Зі свого боку, завдання українського уряду, наголосив він, довести, що ці заперечення необґрунтовані і справа прийнятна для розгляду по суті.

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