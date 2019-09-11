Прокуратура повідомила про підозру старшому адміністратору готелю "Токіо Стар"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

"Прокурори прокуратури Одещини спільно зі слідчими ГУНП в області відповідно до вимог Закону повідомили про підозру старшому адміністратору готелю "Токіо-Стар" у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними розслідування, до функціональних обов’язків старшого адміністратора входило вирішення, зокрема, питань, пов’язаних із пожежною безпекою готелю. Правоохоронці з'ясували, що діяльність готелю велася з грубим порушенням вимог пожежної безпеки.

Під час виїзду на початку липня 2019 року на місце фахівці ДСНС склали акт про неможливість проведення перевірки у зв’язку з тим, що за інформацією адміністрації готелю підприємство припинило господарську діяльність за вказаною адресою.

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У цьому ж місяці в приміщенні пральні, що фактично обслуговувала три готелі, почали спрацьовувати автомати захисту електрообладнання та плавитися розетки.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арешт строком на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".