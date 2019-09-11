Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про конфіскацію незаконних активів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Верховна Рада сьогодні розглянула в першому читанні проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів" (№1031).

Законопроєкт доповів Представник Президента України в Конституційному Суді України Федір Веніславський. Цим проєктом поновлюється кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, скасована внаслідок рішення Конституційного Суду України про визнання положень статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення такими, що не відповідають Конституції України.

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Альтернативний законопроєкт № 1031-1 доповіла народна депутатка Ірина Фріз. Народна депутатка Олександра Устінова представила альтернативний законопроєкт № 1031-2, який пропонує зниження порога криміналізації незаконного збагачення.

У результаті 316 голосами нардепи ухвалили в першому читанні основний законопроєкт №1031.