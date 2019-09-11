НАБУ за рішенням суду зареєструвало провадження за фактом можливого правопорушення Порошенком і Клімкіним

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Інформуємо, що постановою слідчого судді Солом'янського районного суду м.Києва Вишняка М.В. від 15 серпня 2019 року посадова особа Національного антикорупційного бюро України, до компетенції якого входить внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зобов'язана внести в ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, скоєне колишнім міністром закордонних справ України і колишнім президентом України", - повідомили в НАБУ.

"У зв'язку з вищевикладеним, детектив Національного бюро 23 серпня 2019 року вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі вищезазначеної постанови Солом'янського районного суду м Київ", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, раніше Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, вчинені на думку заявника п'ятим президентом України Петром Порошенком і главою Міністерства закордонних справ країни Павлом Клімкіним.

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