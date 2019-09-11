Ситуація "просто катастрофічна": у школах окупованого Луганська бракує вчителів, - LIGA.net

Про це виданню LIGA.net на умовах анонімності повідомили кілька джерел, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, ситуація "просто катастрофічна".

"У школах не вистачає вчителів, усі решта тягнуть 1,5 і більше ставки, а це по 27-30 годин (протягом п'яти робочих днів. - Ред.)", - сказав один з викладачів Олександр.

Він уточнив, що українську мову і літературу викладають раз на тиждень. "Кількість годин скоротили, але не прибрали", - додав учитель.

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Школи працюють за російськими програмами навчання та російськими підручниками.

"У школах багато вчителів з онкологічними захворюваннями, в одній з них нарахували одразу шість осіб, навантаження скажені. Нервозність привела одну пенсіонерку-вчителя в реанімацію", - розповів інший співрозмовник.

У середньому оклад вчителя становить зараз 8-10 тисяч рублів (близько 3-4 тисяч грн. - Ред.).