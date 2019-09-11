Ми відповідальні за зниження напруженості у відносинах між Росією і Україною, - Меркель

"Ми спостерігаємо перші невеликі кроки, зроблені за останні тижні, відтоді, як Володимир Зеленський перебуває на посаді (президента України. - Ред.)", - сказала канцлер в середу в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .

При цьому Меркель висловила надію на виконання мінських домовленостей, якому сприяють зустрічі в "нормандському форматі".

"Ми відповідальні за зниження напруженості у відносинах між Росією та Україною", - наголосила канцлер.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Єдине, чого ми не хочемо, щоб за наше визволення України заплатила своїми національними інтересами, - Балух. ВIДЕО