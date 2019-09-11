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11.09.19 11:39

Рада може розглянути розпуск ЦВК вже завтра, - нардепка від СН Загоруйко

Народний депутат від "Слуги народу" Аліна Загоруйко не відкидає, що вже завтра Верховна Рада розгляне подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії.

Рада може розглянути розпуск ЦВК вже завтра, - нардепка від СН Загоруйко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

За словами Загоруйко, сьогодні о 15:00 розпочнеться засідання Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, і якщо комітет підтримає подання президента, то "дострокове припинення повноважень усього складу ЦВК, можливо, вже буде розглянуто і завтра".

Загоруйко повідомила, що сьогодні на засіданні підкомітету цього комітету розглядалося подання президента. За її словами, в поданні йдеться про те, що діяльність ЦВК була "упереджена, і (комісія) діяла всупереч принципам, які визначені виборчим законодавством".

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Як сказала Загоруйко, в поданні наводяться статистичні дані рішень судів. За її словами, 28-ма рішеннями судів рішення ЦВК були скасовані, а "дії ЦВК визнані протиправними".

Вона зауважила, що також ідеться про упередженість Центрвиборчкому під час визначення відомостей в автобіографіях кандидатів. "У цьому плані ЦВК не здійснила жодних дій, які б унеможливили перешкоджання формуванню волі виборців", - сказала вона.

За словами депутатки, кандидати у своїх автобіографіях могли вказувати різну інформацію, а ЦВК "відходила від принципу об’єктивності" і рекомендувала йти в суд, щоб відстоювати своє право на балотування. За її словами, багато таких рішень ЦВК були скасовані.

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Загоруйко заявила, що Центрвиборчком показував різні підходи до аналогічних ситуацій у двох виборчих округах - 198-му та 169-му. За її словами, була неоднакова практика застосування законодавства, а в питанні кандидата від "Слуги народу" ЦВК ухвалювала діаметрально протилежне рішення, ніж в іншому окрузі щодо кандидата в аналогічній ситуації.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня до Верховної Ради надійшло подання Зеленського про зміну складу ЦВК.

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