Рада може розглянути розпуск ЦВК вже завтра, - нардепка від СН Загоруйко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

За словами Загоруйко, сьогодні о 15:00 розпочнеться засідання Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, і якщо комітет підтримає подання президента, то "дострокове припинення повноважень усього складу ЦВК, можливо, вже буде розглянуто і завтра".

Загоруйко повідомила, що сьогодні на засіданні підкомітету цього комітету розглядалося подання президента. За її словами, в поданні йдеться про те, що діяльність ЦВК була "упереджена, і (комісія) діяла всупереч принципам, які визначені виборчим законодавством".

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Як сказала Загоруйко, в поданні наводяться статистичні дані рішень судів. За її словами, 28-ма рішеннями судів рішення ЦВК були скасовані, а "дії ЦВК визнані протиправними".

Вона зауважила, що також ідеться про упередженість Центрвиборчкому під час визначення відомостей в автобіографіях кандидатів. "У цьому плані ЦВК не здійснила жодних дій, які б унеможливили перешкоджання формуванню волі виборців", - сказала вона.

За словами депутатки, кандидати у своїх автобіографіях могли вказувати різну інформацію, а ЦВК "відходила від принципу об’єктивності" і рекомендувала йти в суд, щоб відстоювати своє право на балотування. За її словами, багато таких рішень ЦВК були скасовані.

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Загоруйко заявила, що Центрвиборчком показував різні підходи до аналогічних ситуацій у двох виборчих округах - 198-му та 169-му. За її словами, була неоднакова практика застосування законодавства, а в питанні кандидата від "Слуги народу" ЦВК ухвалювала діаметрально протилежне рішення, ніж в іншому окрузі щодо кандидата в аналогічній ситуації.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня до Верховної Ради надійшло подання Зеленського про зміну складу ЦВК.