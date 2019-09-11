Мер і територіальна громада не мають бути "заручниками" центральної влади, - Філатов

Про це в ефірі програми "HARD с Влащенко" повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Водночас очільник міста наголосив, що наразі мер і територіальна громада фактично є "заручниками" центральної влади.

"Міський голова – це заручник центральної влади. І це не тому, що він завжди перебуває "під ударом", і зараз я не маю на увазі кримінальні провадження, які завжди можна висмоктати з пальця.

Є такі речі як субвенції, соцеконом, Державний фонд регіонального розвитку. Якщо ти маєш погані відносини, навіть не з президентом чи прем’єр-міністром, а з міністром фінансів, наприклад, то це створює певні труднощі.

Так, наприклад, нещодавно Дніпро отримував кредит у державному банку на капітальні реконструкції. Місто бере кредит і державний банк готовий його надати. Потрібен тільки формальний підпис міністра фінансів. Тому потрібно бути у добрих відносинах, бо це відповідальність. І міський голова, територіальна громада, не повинні бути заручниками центральної влади.

Цю проблему може вирішити Муніципальний кодекс, який чітко розподілить повноваження між державною та місцевою владою. Бо від того, як депутати Верховної Ради розподілять держбюджет, залежитиме будуть у Дніпрі нові тролейбуси чи ні, бо щороку не відомо, якою буде реверсна дотація", – зазначив Борис Філатов.

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