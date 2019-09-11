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11.09.19 11:40

Зеленський підписав указ про створення національного парку в Луганській області

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення на території Кремінського району Луганської області національного природного парку "Кремінські ліси".

Зеленський підписав указ про створення національного парку в Луганській області

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №678/2019 опубліковано на сайті глави держави.

"Створити на території Кремінського району Луганської області національний природний парк "Кремінські ліси", - йдеться в тексті указу.

Зазначається, що парк створено з метою збереження, відтворення і ефективного використання цінних природних комплексів та об'єктів басейну річки Сіверський Донець, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.

Згідно з указом, до території національного природного парку "Кремінські ліси" погоджено в установленому порядку включення 7269 гектарів земель державної власності, а саме: 3121 га земель, що перебувають у постійному користуванні державного підприємства "Кремінське лісомисливське господарство", що вилучаються у землекористувача та надаються національному природному парку в постійне користування, і 4148 га земель, що перебувають у постійному користуванні державного підприємства "Кремінське лісомисливське господарство" і включаються до території національного природного парку без вилучення у землекористувача.

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