У новій нормі про незаконне збагачення підняли суму, за яку притягують до кримінальної відповідальності, з 1 до 15 млн грн, - нардеп Устінова

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова.

"Криміналізацію незаконного збагачення потрібно повертати, це однозначно. Але той формат, в якому нам зараз пропонують повернення криміналізації цього незаконного збагачення - це розвод. Тому що, якщо раніше поріг був один мільйон, тобто якщо чиновник не міг пояснити свої кошти на мільйон, його могли притягнути до кримінальної відповідальності, зараз поріг підняли в 15 разів - до 15 мільйонів. Я подивилася всі справи Антикорупційного бюро - там 65 справ, які були закриті за цією статтею - з них лише 15 підпадають під цей поріг зараз. Тобто менше 20% справ реально були б відкриті, ці люди могли б бути відкриті до кримінальної відповідальності. Такі люди як Вовк, Демчина, Семочко а також колишній депутат Дейдей - вони все не потрапляють під цю суму", - заявила нардеп.

Вона зазначила, що "Голос" підтримує голосування за цей законопроєкт в першому читанні, але вважає, що сума повинна бути зменшена.

Устінова висловила надію, що в "Слугу народу" змінять думку і встановлять нижчий поріг для притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо конфіскації незаконних активів.

Альтернативний законопроєкт № 1031-1 доповіла народний депутат Ірина Фріз. Народний депутат Олександра Устінова представила альтернативний законопроєкт № 1031-2, який пропонує зниження порогу криміналізації незаконного збагачення.