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11.09.19 11:55

Рада ухвалила в цілому законопроєкт про габаритно-ваговий контроль

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроєкт №1047 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю.

Рада ухвалила в цілому законопроєкт про габаритно-ваговий контроль

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосував 331 народний депутат.

Проєктом закону передбачається внесення змін до законів України "Про автомобільний транспорт", "Про джерела фінансування дорожнього господарства", Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Цими змінами пропонується законодавчо закріпити можливість фіксації порушень, пов'язаних з відсутністю документів (дозволів) щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень або документа про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, в автоматичному режимі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

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