Інструктори з Великої Британії та США почали навчати українських офіцерів системі штабного планування армій країн НАТО, - Міноборони

Навчання проводиться в рамках заходів Міжнародного співробітництва за програмою Збройних сил Великої Британії Orbital, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Курс проводитимуть офіцери Збройних сил Великої Британії та США за напрямками оперативної підготовки та логістичного забезпечення.

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Упродовж тижня офіцери оперативного командування "Південь" отримають знання та детально ознайомляться з технікою оперативного планування, яка успішно діє у Збройних силах держав НАТО.

Цей курс відбувається у Збройних силах України вже вп’яте і триватиме до кінця тижня.