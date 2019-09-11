Плюс три дні: Росія в ЄСПЛ визнала контроль над Кримом із 18 березня 2014 року

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Європейську правду".

Нову дату оголосив уповноважений Росії при ЄСПЛ Михайло Галперін. За його словами, Росія погодується визнати свою відповідальність за дотримання прав людини в Криму починаючи від 18 березня 2014 року.

"До 18 березня всю відповідальність за дотримання прав людини несе Україна", - пояснив він.

У поясненнях РФ, наданих Суду, йдеться також про те, що від цієї дати, за визнанням Росії, на кримському півострові почала діяти система російських органів влади. Яким чином цього дня українська влада перетворилася на російську, Галперін не уточнив.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше у поясненнях до ЄСПЛ Росія визнавала свій контроль в Криму з 21 березня 2014 року. У виступі Галперіна не було пояснень щодо того, що стало причиною зміни позиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми відповідальні за зниження напруженості у відносинах між Росією і Україною, - Меркель