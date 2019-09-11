Наїзд автомобіля на Гонтареву - нещасний випадок, - поліція Лондона

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "theБабель" повідомили Лондонські правоохоронці.

Поліцейські розповіли, що водій Монір Малик, який скоїв наїзд, з місця пригоди не щез.

Його допитали, однак не затримували, оскільки не виявили "жодних підозрілих обставин" інциденту.

Нагадаємо, в кінці серпня ексголову Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтареву в Лондоні збив автомобіль.

Пізніше Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці і інвалідний візок.

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