Наїзд автомобіля на Гонтареву - нещасний випадок, - поліція Лондона

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "theБабель" повідомили Лондонські правоохоронці.
Поліцейські розповіли, що водій Монір Малик, який скоїв наїзд, з місця пригоди не щез.
Його допитали, однак не затримували, оскільки не виявили "жодних підозрілих обставин" інциденту.
Нагадаємо, в кінці серпня ексголову Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтареву в Лондоні збив автомобіль.
Пізніше Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці і інвалідний візок.