Зеленський досі не озвучив стратегію щодо міжнародної політики і відносин з країною-агресором РФ, - Вакарчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це під час виступу в парламенті заявив лідер партії Святослав Вакарчук.

"Уже багато тижнів діяльності нового Президента відбуваються міжнародні переговори, обмін заручниками та інші дуже важливі речі. Але ми так і не почули стратегію нової виконавчої влади щодо нашої міжнародної політики і насамперед наших відносин з країною-агресором РФ", - сказав він.

"Голос" вимагає скликати закрите засідання профільного комітету Ради, куди хочуть запросити главу МЗС, віцепрем'єра з питань євроінтеграції, представника Офісу Президента і членів української делегації ПАРЄ.

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"...Щоб обговорити ці питання, виробити спільну позицію, і, нарешті, відповісти на багато конкретних питань, які хвилюють нас уже сьогодні: формуємо ми чи ні делегацію ПАРЄ, беремо участь ми в наступній її сесії, і якщо так, то як поводимося, як координуємо свої дії з колегами з інших країн, які підтримали нас і чекають від нас чітких відповідей, декларацій і зобов'язань", - пояснив Вакарчук.

За його словами, важливо зрозуміти перед потенційною зустріччю лідерів нормандського формату, якою буде стратегія України на цих переговорах, "що, кому і як ми обіцяли", і яким чином зміниться політика порівняно з політикою попередньої влади.

"І якщо президент називає зустрічі "проривними", то в чому полягає цей прорив? І на які компроміси ми маємо йти", - підсумував він.