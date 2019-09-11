"Ця історія нагадує біблейську - про зраду, з Каїном і Авелем", - Сущенко пояснив, навіщо їздив до Москви

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Я поїхав до Москви у сімейних справах. Виникла термінова потреба допомогти родичам. Після вирішення частини проблем зустрівся зі давнім знайомим. Він військовий, служив у внутрішніх військах, якого я знаю багато років. Зустрічався за його проханням", -розповів Сущенко, зазначивши, що це був його кум, у якого він хрестив дитину.

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"Загалом ця історія нагадує біблейську - про зраду, з Каїном та Авелем. Але я ні про що не здогадувався. Насправді, як потім з’ясувалося, це була витончена, підступна і холоднокровна провокація під керівництвом спецслужб РФ. Під час зустрічі він підсунув мені диск під виглядом родинних фото, які під час слідства "перетворилися" на якісь секретні дані про навчання внутрішніх військ та збройних сил РФ. Після захоплення під час слідства на одному із записів знайомий запитує у спецсліжбістів: "Ну що, гра вартувала свічок чи ні?". А відповідь лунає: "Все супер!". Тоді я зрозумів, що це було сплановано і планувалося тривалий час. Я не знаю, чому він так вчинив і яка мотивація його була, але підозрюю, що він, можливо, "на гачку сидів". Було помітно, що ця операція планувалася і впроваджувалася мінімум рік, а то й більше", - додав Сущенко.

"Можна було їздити, не можна було їздити (в Росію. - Ред.) ... Це було помилковим, легковажним рішенням. Але що поробиш, час назад повернути неможливо. Що сталося, те сталося, і, звичайно, це велике горе для моєї сім'ї та втрачений час. Але треба дивитися в майбутнє!" - додав Сущенко.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Упродовж двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.