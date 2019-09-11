Україна заявила в ЄСПЛ про порушення прав своїх громадян в окупованому Криму

Про це заявив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина на слуханнях в ЄСПЛ у справі "Україна проти Росії" про порушення прав людини в Криму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Порушення прав людини, про які йдеться на цих слуханнях, були вчинені проти українських громадян на українській землі. Це здійснила зовнішня сила, яка нелегально окупує суверенну територію упродовж п'яти років", - заявив представник уряду України.

Ліщина наголосив, що українське керівництво робить усе можливе заради захисту своїх громадян на окупованій Росією українській території.

Заступник міністра юстиції зауважив, що українці в окупованому Криму зазнають репресій за політичними мотивами. Серед найбільш вразливих груп у Криму – етнічні українці, кримські татари, незалежні журналісти та релігійні діячі.

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Урядовець також зазначив, що РФ у Криму в контексті порушення прав людини обмежує й громадянські та політичні права громадян.

"Росія навмисно проводить кампанію із політичного переслідування, метою чого є знищення будь-якого спротиву", - сказав Ліщина.

Він також рішуче відкинув позицію російської сторони, що порушена Україною в ЄСПЛ справа проти РФ є політично умотивованою.

Ліщина нагадав учасникам процесу, що ООН та інші міжнародні організації засудили нелегальну окупацію Криму Росією.