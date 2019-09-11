Нова редакція закону про державні закупівлі може позбавити українців життєво необхідних ліків і вакцин, - Супрун

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбук написала колишня глава МОЗ Уляна Супрун.
"Спостерігаючи за тим, як працює парламент останні тижні, складається враження, що у "вікно можливостей", про яке всі так багато говорять, хочуть викинути демократію. Ми маємо ситуацію, коли лише одна фракція може голосувати законопроєкти — без залучення опозиції. Але не без залучення чинного законодавства та здорового глузду", - написала вона.
За словами Супрун, народні депутати зробили крок до того, щоб позбавити українців життєво важливих ліків і вакцин. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект "Про зміни до Закону України "Про публічні закупівлі", забувши згадати міжнародні закупівлі. Завдяки цьому формату закупівель Україна вперше на 100% забезпечена вакцинами, передбаченими Календарем щеплень, а українці мають доступ до багатьох необхідних препаратів. Дія чинного законодавства дозволяє міжнародним організаціям здійснювати закупівлі до березня 2020, але виглядає, що це задалека перспектива для планування нового парламенту. http://bit.ly/2m99cHc
Вона підкреслила, що ця ситуація є наслідком того формату роботи, який обрав новий парламент, а точніше — політичне керівництво "Слуги народу".
"Депутати фракції "Слуги народу" внесли законопроєкт, який може позбавити медзаклади можливості брати участь у державно-приватному партнерстві. http://bit.ly/2lMkuRC, http://bit.ly/2majIxS. Це означає, що депутати хочуть позбавити українців нових лікарень, ремонтів у медзакладах, нового обладнання, надання діагностичних та інших сучасних послуг", - повідомила Супрун.
Ексглава МОЗ підкреслила, що державно-приватне партнерство — це ефективна модель, перевірена світовим досвідом. Вона дає змогу залучати фінансування з бізнесу в медицину. Сьогодні держава не має достатньо коштів, аби повністю оновити інфраструктуру в медицині. http://bit.ly/2kClg3d
Наші міжнародні партнери, які допомагали будувати нову систему охорони здоров‘я, зокрема Світовий Банк, ЄБРР та IFC, давно радять змінити законодавство, аби спростити державно-приватне партнерство у медзакладах. Натомість — цей напрямок може бути заблокований вцілому.
Народні депутати так швидко подають та ухвалюють закони, що стейкголдери і міжнародні партнери не мають можливості ознайомитися із законопро\ктами, проаналізувати їх та дати рекомендації чи зрозуміти, як далі буде розвиватися сфера.
Коли Рада працює продуктивно та ефективно — це чудово. Але це далеко не завжди тотожно швидкості роботи. Чомусь зараз ми бачимо марафон ухвалення законів — ніби перед депутатами стоїть задача встигнути все до кінця місяця.
Так влаштовані демократія та парламентаризм, що підписанню закону президентом передує робота у комітетах, дебати, комунікація законопроєкту з експертним середовищем та всіма сторонами процесу, внесення правок та оптимізація документу, комунікація з медіа та клієнтами тих чи інших змін. Лише завдяки копіткій роботі можна отримати дійсно якісний закон. А коли йдеться про зміни до Конституції — відповідальність та обсяг робіт особливо великі.
Коли ми готували трансформацію системи охорони здоров’я, підготовка законодавчої бази забрала у нас більшість часу роботи в МОЗ України. Але лише з нею ми могли впроваджувати якісні зміни та робити їх незворотніми.
Наприклад, у Британії закони можуть ухвалювати швидко, за спрощеною процедурою, у разі надзвичайного стану, війни абощо. http://bit.ly/2kde4uj А не тоді, коли існує "нагальна" потреба у швидкому ухваленні нетермінових законопроектів, які втім додають "плюсів" до рейтингу політикам-популістам.
Не сумніваюсь, що серед законів, які з такою швидкістю ухвалюють народні депутати, цілком можуть бути хороші та важливі. Але для того, щоб це дізнатися, як нам, так і самим народним депутатам, необхідно побачити їхній текст (бажано до дня голосування) і отримати зворотній зв’язок від людей та середовищ, яких наслідки цих законів безпосередньо стосуватимуться.
Дотримуватися регламенту — не опція, а обов’язок народних депутатів. Процедури, які існують у законодавчій владі та в державних інституціях, далеко не завжди є "пережитками" минулих століть. Вони є запобіжниками від помилок і зловживань. І вони є важливою складовою системи балансів та стримувань нашої молодої демократії", - написала Супрун.
Як повідомлялося, Верховна Рада 10 вересня пухвалила за основу законопроєкт №1076, в якому запропонована нова редакція закону про державні закупівлі.
Законопроєкт підтримали 310 народних депутатів на засіданні у вівторок при необхідних 226 голосах.