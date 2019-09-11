"Випадкова людина": Росія відмовляється надавати політичний притулок учаснику обміну полоненими, громадянину Молдови Мельничуку

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує блогер Necro Mancer із посиланням на пост експомічниці кума Путіна Медведчука, прихильниці "русского мира" Оксани Шкоди.

Як випливає з повідомлення, в РФ Мельничука вважають "випадковою людиною" і відмовляються надавати політичний притулок. У підсумку, Мельничук за запитом про екстрадицію може бути виданий назад Україні, де справа проти нього все ще відкрита.

Петро Мельничук (12.07.1972) є громадянином Молдови українського походження. Відомий як фігурант справи "2 травня", учасник "Антимайдану", антиукраїнських мітингів в Одесі у травні 2014-го (разом з громадянами України Оленою Бобовою, Валерієм Пікаловим, Денисом Хитровим). Був затриманий у березні 2017 року за ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За даними СБУ, Бобова, Пікалов, Хитров та Мельничук працювали в Одеській області під безпосереднім керівництвом головного розвідувального управління Генштабу РФ. За час своєї діяльності члени групи завербували деяких співробітників стратегічних підприємств і військових частин Півдня України, збирали службову інформацію, спостерігали за військовими об'єктами і переміщенням сил ЗСУ, а також збирали інформацію про громадських активістів в Одеській області.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Зі свого боку уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова висловила сподівання, що до кінця року Росія і Україна здійснять ще один обмін затриманими особами, уточнивши, що нині на території РФ перебувають 113 українських в'язнів, з яких 89 - кримські татари.