Рада внесла зміни до закону про приватизацію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За цей закон проголосувало 313 депутатів.

Автори закону зазначають, у чинному законі про приватизацію державного та комунального майна міститься норма про те, що депутати мають створювати комісію з питань приватизації. Однак ця норма суперечить Конституції.

"Cтаття 9 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" суперечить Конституції України, зокрема її статтям 85 та 89, за якими створення спеціальних контрольних комісій до повноважень Верховної Ради України не віднесено", - пояснюють автори закону.

Цей закон набуде чинності після того, як його підпише спікер та президент, а також опублікують в офіційних ЗМІ парламенту.

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