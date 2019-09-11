Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.09.19 12:55

ДСНС від початку року знищила понад 42 000 вибухонебезпечних предметів

Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій з початку 2019 року виявили, вилучили і знищили 42 389 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 734 авіаційних бомб.

ДСНС від початку року знищила понад 42 000 вибухонебезпечних предметів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт ДСНС.

Зазначається, що лише 10 вересня здійснено 47 виїздів, під час яких виявлено 200 боєприпасів, у тому числі 1 авіаційну бомбу.

"Найчастіше, на небезпечні знахідки натрапляють громадяни під час відпочинку на природі, або господарських робіт", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється про те, що тривають роботи з розмінування звільнених територій Донецької і Луганської областей.

"Так, упродовж 10 вересня підрозділами ДСНС України на території Донецької області, де триває ООС, було обстежено 5,49 га території та виявлено і вилучено 12 ВНП. На Луганщині цього ж дня піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено 0,33 га території області, де було виявлено та вилучено 88 одиниць вибухонебезпечних предметів", - зазначають рятувальники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція виявила схрон із боєприпасами і тротилом у Костянтинівці. ФОТО

ДСНС просить громадян дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами. Так, в держслужбі нагадали, що до підозрілого предмету не можна торкатися. Його не можна пересувати, заливати рідинами, засипати ґрунтом і накривати чим-небудь.

"Пам'ятайте, що в разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це по телефону "101" або "10 ", і в жодному  разі не намагатися самостійно ідентифікувати знайдені боєприпаси", -кажуть у службі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100