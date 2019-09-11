Держрегуляторна служба назвала понад 10 причин, чому не можна приймати викладені у законопроекті 1210 зміни у Податковий кодекс

Про це йдеться у повідомленні на сайті служби, передає 112.

"Законопроект № 1210 не супроводжується аналізом регуляторного впливу або іншим аналітичним документом, який би містив розрахунки витрат і вигод суб’єктів господарювання та держави від запровадження зазначеного законопроекту. За зверненням підприємців у ДРС його попередньо проаналізували та дійшли висновку, що він несе низку загроз для бізнесу", - повідомляється на сайті.

Проаналізувавши законопроект, у службі дійшли висновків, що його прийняття може призвести до збільшення тіньового сегменту економіки, підвищення попиту на послуги конвертаційних центрів та посилення корупційного навантаження на бізнес.

Зокрема, служба критикує намір в 4 рази підвищити штрафи для платників податків за порушення у сфері адміністрування податків і запровадити нові санкції за інші порушення. На думку експертів, такі дії ускладнять взаємодію підприємств з контролюючими органами та збільшать корупційні ризики.

Також викликає занепокоєння намір авторів законопроекту скасувати персональну відповідальність посадової або службової особи контролюючого органу перед державою в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи, адже така практика вже була в Україні і виявилась неефективною.

Крім того, зазначено ще низку зауважень щодо системи нарахування та погашення боргів, штрафів та пені, регуляції відносин між підприємцями та контролюючими органами, рентної плати та курсової різниці.

"Окремі положення законопроекту № 1210 можуть бути використані як механізм прихованої приватизації цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації", - застерігають в ДРС.

У службі закликають до широкого громадського обговорення запропонованих змін із залученням представників бізнес-спільноти, профільних асоціацій та інших зацікавлених сторін, щоб уникнути ситуації, коли наміри стабілізувати ринкове середовище матимуть повністю зворотні наслідки.