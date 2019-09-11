Зеленський міг позбавити мене дипломатичного рангу за критичні виступи проти теперішньої влади в Раді, - Герасимов

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Як на мене, це дивно. І тільки одне питання виникає, чи не пов'язано це з моїми критичними виступами на останніх засіданнях Верховної Ради проти рішень монобільшості, нинішньої влади", - заявив Герасимов.

Він зазначив, що ці звання п'ятий президент Петро Порошенко присвоїв "у повній відповідності до українського законодавства і законів про дипломатичну службу".

Герасимов зазначив, що вже чотири роки обіймає офіційну посаду в керівних органах у Парламентській асамблеї ОБСЄ. Він був обраний у 2016 році і після того одноголосно переобирається на цю посаду.

"Коли це сталося - це не було особисто для Герасимова, це визнання заслуг всієї делегації українського парламенту в Парламентській асамблеї ОБСЄ. Тому що вона справді потужно працювала. Так само, як було визнано, наскільки потужно працювала українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський своїм указом скасував присвоєння дипломатичних рангів депутатам Верховної Ради від фракції "Європейська Солідарність" Володимиру Ар'єву та Артуру Герасимову, також дипломатичного рангу позбавлений ексдепутат "Народного фронту" Георгій Логвинський.

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