Сущенко продасть свої картини на аукціоні, а виручені кошти направить на допомогу українським політв'язням

Про це він сказав на першій після свого звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Також він сказав, що не має досвіду в реалізації подібних заходів, тому він звернувся по допомогу до фахівців.

Сущенко розповів, звідки брав візуальний ряд для картин. Це переважно листівки, вирізки з газет і журналів.

Також німецька художниця, дізнавшись про долю Сущенка, висилала йому вирізки зі старих журналів.

Матеріалами для картин слугували, зокрема, кулькова ручка, чай, лушпиння цибулі, кетчуп, зеленка.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Упродовж двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.