Трамп на рік продовжив надзвичайний стан, пов'язаний із загрозою іноземного втручання у вибори

Про це президент заявив у своєму зверненні до Конгресу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

Трамп вважає, що здатність іноземних держав підривати довіру до виборів у США, як і раніше, є загрозою для національної безпеки.

"Хоча не було жодних свідчень того, що іноземна держава змінювала результати виборів у Сполучених Штатах або зводила нанівець результати голосування, іноземні держави історично прагнули використовувати вільну і відкриту політичну систему Америки. В останні роки поширення цифрових пристроїв і інтернет-комунікацій створило значні уразливості і збільшило масштаби та інтенсивність загрози іноземного втручання", - заявив Трамп.

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За його словами, здатність іноземних держав "втручатися або підривати довіру громадськості до виборів у США, в тому числі за допомогою несанкціонованого доступу до інфраструктури виборів або таємного поширення пропаганди та дезінформації, як і раніше є незвичайною і надзвичайною загрозою для національної безпеки і зовнішньої політики" .

"Тому я вирішив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан в країні, яка була оголошена в виконавчому указі 13848 щодо загрози іноземного втручання або підриву довіри громадськості до виборів у Сполучених Штатах", - додав Трамп.

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12 вересня 2018 року президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції за втручання іноземних держав у вибори.

Чергові вибори президента в США відбудуться в листопаді 2020 року.