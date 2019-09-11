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11.09.19 13:34

Новий посол ЄС Маасікас розпочав роботу в Україні

До роботи в Україні приступив новий посол делегації Європейського Союзу Матті Маасікас.

Новий посол ЄС Маасікас розпочав роботу в Україні

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Twitter представництва ЄС в Україні.

"Раді вітати нашого нового посла Матті Маасікаса. Його перше випробування сьогодні полягало в тому, щоб вмістити одну з найбільших делегації ЄС на одному фото. Виконано успішно!" - повідомили в делегації.

Новий посол ЄС Маасікас розпочав роботу в Україні 01

Віцепрем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив в Twitter, що зустрівся з Маасікасом у Брюсселі.

Новий посол ЄС Маасікас розпочав роботу в Україні 02

Нагадаємо, в липні високий представник ЄС Федеріка Могеріні оголосила про призначення 43 нових глав делегацій ЄС в третіх країнах в рамках ротації 2019 року, які формально розпочнуть виконувати обов'язки після узгодження з країнами призначення. Марті Маасікас був призначений керівником делегації ЄС в Україні. До цього він був підсекретарем з відносин із ЄС в Міністерстві закордонних справ Естонії.

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