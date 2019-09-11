Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності

Відповідні відомості з'явилися на сайті Верховної ради, передає Цензор.НЕТ.

За таке рішення на пленарному засіданні парламенту у вівторок проголосували 373 народних депутати. Для остаточного схвалення конституційних змін, згідно з процедурою, необхідно було мінімум 300 голосів.

Законом буде виключено з ст.80 Конституції положення про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також що їм гарантується депутатська недоторканність.

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У статті залишиться лише одна норма - про те, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Передбачено, що закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроект №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.