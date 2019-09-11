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11.09.19 14:19

Це поставить під удар майбутній обмін політв'язнів, - адвокат Сущенка про позови проти РФ до міжнародних судів

Якщо зараз подати позов до міжнародних судів на РФ, то це може нашкодити майбутнім обмінам.

Це поставить під удар майбутній обмін політв'язнів, - адвокат Сущенка про позови проти РФ до міжнародних судів

Про це заявив український адвокат звільненого політв'язня Романа Сущенкf Євген Пронін, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цього нам не дадуть зробити навіть в Україні. Тому що якщо відбувся обмін і людина відразу подає позов, то це ставить під удар майбутній обмін політв'язнів, які ще перебувають у Росії", - розповів адвокат, зазначивши, що такі позови можна буде подавати після того, як усі українські політв'язні будуть звільнені.

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Також Пронін зазначив, що термінів давності в таких справах немає.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Упродовж двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.

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