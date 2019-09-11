5 років в Україні не здійснювали системний перегляд угод із СНД і Росією, рішення ухвалювали відповідно до ситуації, - нардеп Яременко

Про це Богдан Яременко розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Не знаю про що йдеться. Можливо, це пов'язано з тим, що змінювався президент-міністр і загубилася, можливо, керованість. Мені здається, я щось бачив про це з посиланням на Туку. Це мене взагалі дивує, тому що вони за 5 років не вийшли з СНД, хоча це робиться політичним рішенням, а тепер розповідають, що щось призупинилося", - розповів Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це ганебні домовленості, вони не принесли нам миру. Але відмовитися від них ми не можемо", - Яременко про Мінські угоди

Яременко заявив, що за його даними, за останні 5 років не було жодного системного перегляду відносин з СНД і Росією.

"Ось що я вам можу сказати, у нас не здійснювався насправді жодний системний перегляд відносин із СНД і з Росією. Всі рішення ухвалювалися в міру виникнення якоїсь ситуації. Вони несистемні. Тому ми, наприклад, під час агресії в Азовському морі не зробили жодних заходів. Росіяни використовують договірну базу, ми дозволяємо плавати у нас в портах, фактично, військовими судами. Ми не можемо, поки вони не ступають на берег, навіть вогонь відкрити, не маємо права, тому що вони законно там. Тобто росіяни зловживають договірною базою, як завжди вони зловживають міжнародним правом. З СНД, звичайно, ніхто нічим не зловживає, але, очевидно, що це вже навіть не цікаво Росії. Тобто нам потрібно припинити в ньому раз і назавжди участь, але це не припиняє участі у всіх угодах і конвенціях , які ми підписали", - зазначив Яременко.

Нардеп також зазначив, що договори потрібно системно переглядати, оскільки деякі можуть не потребувати скасування.

"Вони можуть мати цілком прикладний характер: про визнання диплома, або ще щось. Тобто вони можуть допомагати громадянам і не нести ніякої загрози для України. Те, що носить характер інтеграції, накладає певні зобов'язання, безумовно треба розривати. І з Росією також. Ну, не всі угоди потрібно розривати. Щось, наприклад, буде занадто дорого нам коштувати", - сказав Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко

Крім того, за словами голови комітету з питань зовнішньої політики, в Україні також немає методики, за якою можна здійснювати цей перегляд угод.

"Ми зараз хочемо цим почати займатися в комітеті. У нас методи цієї немає в країні, у нас ніколи це не здійснювалося", - зазначив нардеп.

Він розповів, що Міністерство закордонних справ всі 5 років будь-які питання за договорами розглядало "тільки з точки зору участі в міжнародних судах".

"Але політика, реальна ситуація - на поле бою, в море. Тому це абсолютно не достатній і не комплексний погляд з точки зору відстоювання інтересів України в судах. І, відповідно, не можна тільки правову чи економічну позицію враховувати", - зазначив Яременко.

Він також зазначив, що комітет може пропонувати себе тільки як майданчик для дискусій і обговорень в цій сфері, оскільки зовнішня політика - це компетенція президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не використала багато коштів від донорів на відновлення Донбасу через складнощі процедури або небажання місцевої влади, - Зеркаль

"Ми сподіваємося, що комітет наш зможе до цього докласти зусиль. Але проблема в тому, що практичні питання зовнішньої політики - це абсолютно точно конституційна преференція і право президента, не парламенту. Тому, парламент себе може запропонувати як майданчик для якихось дискусій і обговорень, враховуючи, що у нас більше можливостей цим займатися, ніж у тих, хто практичні питання зовнішньої політики веде, але яким чином потім зробити ці наші рішення обов'язковими - це велике питання", - зазначив Яременко.

Нагадаємо, що раніше російські пропагандистські ЗМІ заявили, що за їхньою інформацією Київ перестав надсилати Москві повідомлення про розірвання двосторонніх угод і документів у рамках СНД. А ексзаступник міністра Георгій Тука заявив, що вважає, що призупинення процесу розірвання договорів між Україною і Росією щодо СНД викликає питання.

.