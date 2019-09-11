Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який зобов'язує банки вказувати реальну кредитну ставку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Законопроєкт підтримали 309 депутатів.

Варто зазначити, що цей законопроєкт підтримували у Національному банку України, зазначаючи, що ухвалення цього законопроєкту дозволить НБУ реально впливати на неправдиву інформацію, яку банки зазначають про свої послуги.

"Проведені серед банків дослідження щодо висвітлення реальної ставки з урахуванням загальних витрат за кредитом показали, що задекларована банком номінальна процентна ставка споживчого кредиту часто виявляється значно меншою від розміру реальної процентної ставки, розрахованої з включенням до загальних витрат за кредитом послуг третіх осіб, що суттєво збільшує загальні витати за кредитом", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

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