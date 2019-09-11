Білорусь платить податки РФ за санаторій в окупованому Криму, - InformNapalm

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "InformNapalm".

"Санаторій використовує захоплені Російською Федерацією українські ресурси, фінансує бюджет держави-агресора, а також лікує російських держслужбовців і, ймовірно, надає послуги для представників військово-промислового комплексу Росії.

Відбувається це на тлі підкреслено теплих зустрічей керівників України й Білорусі, підтримки добросусідських відносин і задекларованого Мінськом нейтрального статусу в російсько-українському воєнному конфлікті.

Управлінню справами президента Білорусі (УСП) належать готелі та санаторії, національні парки, транспортні, логістичні, будівельні та торговельні компанії, сільськогосподарські підприємства та об’єкти м’ясомолочного виробництва, друкарні, фабрики художніх виробів, мережа магазинів для реалізації конфіскату, лотереї та багато інших активів", - йдеться в публікації.

Зазначається, що санаторій "Білорусія" розташований на мальовничому узбережжі Кримського півострова під горою Ай-Петрі, за 10 км від Ялти. У 1950-х роках його передали у власність Української РСР, а з 1999 року Ялтинське міське управління юстиції Автономної Республіки Крим зареєструвало державну медичну установу "Санаторій Білорусія", засновником і єдиним власником якої є Управління справами президента Білорусі.

До складу санаторію сьогодні входять 5 спальних корпусів (всього 130 номерів), лікувальний та розважальний центри разом з кав’ярнею, конференц-залою і 3D-кінотеатром. Відпочинок в санаторії далеко не дешевий: у залежності від корпусу, двомісний номер коштуватиме від 3400 до 5200 російських рублів за добу (приблизно від 50 до 80 доларів США).

Після окупації Криму Росією Білорусь, що офіційно не визнала приналежність Кримського півострова Росії, в грудні 2014 року подала заяву на реєстрацію в органах окупаційної адміністрації Криму підконтрольного Управлінню справами президента Білорусі санаторію "Білорусія". 22 січня 2015 цей медичний заклад зареєстрували в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ. Відтоді санаторій "Білорусія" офіційно почав платити податки до держбюджету і здійснювати платежі в Фонд соціального страхування і Пенсійного фонду Росії.

"За даними Федеральної служби державної статистики РФ, за період з 2014-го по 2017 кримський санаторій Управління справами Лукашенка сплатив до російського бюджету податок на прибуток у розмірі 3,454 мільйона російських рублів. З урахуванням середньорічних валютних курсів за вказаний період ця сума еквівалентна приблизно $76 тис.", - відзначає InfromNapalm.

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За даними Міністерства юстиції України, санаторій УСП не перебуває в процесі припинення діяльності. З 2014 року щодо нього діє закон "Про створення вільної економічної зони Крим", згідно з яким його податкову реєстрацію було скасовано. Проте, станом на 01.08.2019 року санаторій має вже тривалий час податкову заборгованість перед державним і місцевим бюджетами України на загальну суму 838 968 гривень (1, 2, 3) (приблизно 33 тисяч доларів США).

Статус санаторію "Білорусія" вже розглядався під час засідань міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торгівельно-економічного співробітництва, останнє з яких відбулося в Гомелі в жовтні 2018 року.

У публікації наголошується, що Управління справами Лукашенка на своєму сайті аж до 2017 року означало приналежність Криму Російській Федерації. Після громадського обурення згадку про Росію і офіційну окупаційну назву українського півострова прибрали, залишивши нейтральну географічну назву. Однак в реквізитах договорів, незважаючи на відсутність офіційного визнання Білоруссю Криму російським, адміністрація санаторію продовжує позначати його приналежність до Росії.

Крім того, інший структурний підрозділ Управління справами президента РБ - ГУ "Центр із санаторно-курортної роботи Центркурорт" - також продовжує позначати український Крим як територію Російської Федерації. Навіть більше, як зазначає InformNapalm, установа відкрито пропонує замовити туристичні тури до Криму з датами заїзду та знижками на період "оксамитового" сезону 2019 року.

При цьому на інформаційних ресурсах Управління справами президента Білорусі повністю відсутня інформація про законний порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України.

"Безпосередньо на сайті санаторію відкрито позначені варіанти, за допомогою яких можна потрапити в нього з території Білорусі, проте всі вони - з грубими порушеннями законів України. Найбільш обурливо те, що сайт санаторію безпосередньо пропонує скористатися послугами ТОВ "БелЕкспресс Бай"- компанії, яка організовує автобусне сполучення Білорусі з Кримом в обхід України", - підкреслюють в InformNapalm.

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