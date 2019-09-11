У столиці горів ринок "Юність", постраждала жінка

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"11 вересня, о 10:58 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Миропільській, 2, що у Деснянському районі Києва.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця події було встановлено, що загоряння сталося в одному із торговельних павільйонів на ринку. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

Завдяки злагодженим та оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів, пожежу на площі 30 кв. м об 11:25 вдалося локалізувати, при цьому запобігши розповсюдженню полум’я по всій площі торгівельних павільйонів, а об 11:36 – ліквідувати.

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Під час гасіння пожежі було виявлено потерпілу із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння, яку було передано працівникам швидкої медичної допомоги.

Загиблих внаслідок пожежі немає.

Причина виникнення займання наразі з’ясовується", - йдеться у повідомленні..