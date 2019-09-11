На порядку денному майбутніх газових переговорів - відповідність майбутнього контракту європейським стандартам і його довгостроковість, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович

Саме такий порядок денний майбутніх переговорів, які відбудуться 19 вересня в Брюсселі, визначено в листах міністрам енергетики Росії та України, які направив віцепрезидент Європейської Комісії Марош Шефчович. Про це в середу в Брюсселі на пресконференції сказав сам віцепрезидент ЄК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я відправив обом міністрам лист із дуже чітким порядком денним. Ми хочемо насамперед пояснити ще раз те, як у майбутньому контракті українська сторона готова імплементувати європейське законодавство, як європейське законодавство привнесе ясність, прозорість та ефективність у систему (транзиту)", - констатував Марош Шефчович.

Також, за його словами, під час переговорів обговорюватиметься "важливість довгостроковості майбутнього контракту". "Лише в цьому випадку у нас буде передбачуваність, буде створено умови для інвестицій із метою оновлення газопроводу", - позначив віцепрезидент інше питання переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газові переговори Україна-Росія-ЄС відбудуться 19 вересня, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович

Крім того, сторони обговорять "європейський стиль встановлення оплати та інші технічні питання".

"Питання часу дуже чутливе. Вам відомо, що термін чинного контракту спливає наприкінці цього року. Я думаю, що дуже важливо, й обидві країни дали зрозуміти, що вони дуже добре розуміють необхідність чітко демонструвати, що ми можемо вирішити ці проблеми, тому що, тільки знайшовши позитивне рішення, ми можемо зберегти імідж Росії бути надійним постачальником, а для України - надійним транзитером", - переконаний Марош Шефчович.

При цьому віцепрезидент вважає, що знайти рішення "дуже важливо для обох країн для майбутньої торгівлі газом". "Ми хочемо знайти рішення, і, наскільки я розумію, ці переговори підтримують обидва лідери в Росії та Україні. Наше завдання - просунути обговорення якнайдалі та створити атмосферу для досягнення позитивного результату. Ми розглядаємо всі альтернативи, як цього можливо досягти, тому що гарантування безпеки довгострокового транзиту через Україну становить стратегічну важливість для енергетичної безпеки ЄС", - підсумував він.