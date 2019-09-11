МЗС Польщі запропонувало допомогу в підготовці України до євроінтеграції, - Чапутович

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час урочистостей з нагоди присвоєння дипломатичних рангів польським дипломатам, в яких взяла участь делегація Дипломатичної академії МЗС України.

"Ми запропонували навчання представників нової української еліти в Дипломатичній академії у вигляді підготовчих курсів, необхідних для їхнього політичного життя у своїй країні", - заявив Чапутович.

Він додав, що Польща хотіла б ділитися своїм досвідом держави, яка пройшла період трансформації та підготовки до членства в ЄС і НАТО.

Глава польської дипломатії підкреслив, що ця пропозиція стосується не лише дипломатів, а й політиків та чиновників, які займаються політичною діяльністю.

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Чапутович зауважив, що, ознайомившись із політичною системою і системою державної служби Польщі, українці могли б на кращому рівні представляти свою країну. Він додав, що свого часу, перед вступом Польщі до ЄС та НАТО, польські чиновники також навчалися за кордоном.

Глава польської дипломатії також наголосив, що польсько-українські відносини розвиваються "дуже добре". Він нагадав, що Польща першою з-поміж країн світу в 1991 році визнала незалежність України.