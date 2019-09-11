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11.09.19 15:13

"Євросолідарність" заблокувала підписання законопроєкту про імпічмент

Нардепи від фракції "Європейська солідарність" зареєстрували проєкт постанови про скасування голосування за законопроєкт про імпічмент.

"Євросолідарність" заблокувала підписання законопроєкту про імпічмент

Відповідний проєкт постанови розміщений на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Ініціаторами проєкту постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту закону про особливу процедуру усунення президента з поста (імпічмент) стали 13 нардепів.

Ірина Геращенко, Артур Герасимов, Ірина Фриз, Микола Княжицький, Ірина Луценко, Степан Кубів та інші.

Постанова надійшла до парламенту і її передано на розгляд керівництву, однак текст документа поки відсутній.

Таким чином, спікер не може підписати закон про імпічмент. Адже згідно з регламентом, Рада спочатку повинна розглянути проєкт постанови про скасування рішення.

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Нагадаємо, вчора Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1012 про особливу процедуру відсторонення президента України з поста (імпічмент) авторства президента України Володимира Зеленського.

За відповідне рішення проголосували 337 нардепів.

Пізніше Верховна Рада 245 голосами прийняла законопроєкт про імпічмент в цілому.

Зі свого боку, нардеп від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що законопроєкт про імпічмент був ухвалений  з порушеннями законодавства України.

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