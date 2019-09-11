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11.09.19 15:27

Посольство України в США вшанувало пам'ять жертв терактів 9/11: Пам'ятаємо про мужність американців і поділяємо молитви про загиблих. ФОТО

Посольство України в США вшанувало пам'ять жертв терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

Про це йдеться на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Цього дня, у 2001 році, три тисячі невинних людей загинули внаслідок жахливих терористичних актів, які стали відомі як 9/11.

Цього дня Україна згадує силу, мужність і солідарність американського народу і розділяє молитви в пам'ять про жертви.

Ми також віддаємо належне героям і першим, хто прийшов на допомогу, які пожертвували найдорожчим, щоб урятувати інших", - зазначили в посольстві.

Посольство України в США вшанувало память жертв терактів 9/11: Памятаємо про мужність американців і поділяємо молитви про загиблих 01

Бруклінскі пожежники піднімають прапор США біля руїн Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року

Також дивіться: У США згадують жертв атаки на Всесвітній торговий центр: серед них було 12 українців. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року бойовики групи "Аль-Каїда" захопили чотири пасажирські лайнери, два з них вони направили на вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Загинули 2977 осіб.

Посольство України в США вшанувало память жертв терактів 9/11: Памятаємо про мужність американців і поділяємо молитви про загиблих 02

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