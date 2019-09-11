У ЄСПЛ завершилися слухання про порушення прав людини в окупованому Криму, рішення буде через 6-12 місяців

Після заслуховування позицій сторін судді поставили представникам України і РФ кілька запитань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Слухання було попереднім, адже російська сторона заперечує підсудність позову саме ЄСПЛ.

Україна на слуханнях наголошувала, що РФ почала "ефективно" контролювати ситуацію в анексованому Криму із 27 лютого 2014 року. Тому саме з того дня окупаційна влада має нести повну відповідальність за ситуацію на півострові, включно з порушеннями прав людини та репресіями проти етнічних українців, кримських татар, релігійних діячів та загалом усіх, хто виступає проти окупаційного режиму.

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Натомість російська сторона заявляє про свою юрисдикцію над анексованим Кримом із 18 березня 2014 року та заявляє, що порушена справа є "політичною".

Рішення щодо результатів цих слухань буде оголошене пізніше, його слід очікувати через 6-12 місяців, заявив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина. Це рішення визначить, чи має ЄСПЛ право розглядати скаргу по суті.