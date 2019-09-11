У складі місії СММ ОБСЄ - 35 росіян і жодного українця, - InformNapalm

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт InformNapalm.

"Звертаємо увагу, що у звітах місії ОБСЄ стає дедалі менше інформації про порушення на окупованих територіях та з’являється більше інформації про території, підконтрольні Україні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, є кілька причин, які пояснюють зміну риторики наглядової місії. Так, за даними звіту від 26 серпня 2019 року, до складу спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні входить 35 громадян Російської Федерації і жодного спостерігача - громадянина України.

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"Тому російські спостерігачі можуть працювати в інтересах країни-агресора", - вважають в InformNapalm.

Зазначається, що спостерігачі місії неодноразово були помічені в співпраці зі збройними формуваннями російської гібридної армії. Так напочатку серпня журналістами ТСН було з’ясовано, що член місії ОБСЄ, громадянин Росії Микола Алексєєв на своїй сторінці в Facebook відверто демонстрував свою ненависть до українців і у своїх повідомленнях від 2017 і 2018 років бажав смерті українцям і прославляв терористів "ЛНР і ДНР". Пізніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що "вжила заходів" щодо Алексеєва. Зараз він залишив територію України.

Крім того, 31 серпня зафіксовано на відео як представники териростичної організації "ЛНР" коментували та знімали монітор керуючого дроном місії ОБСЄ, який пролітав над українськими позиціями в районі Станиці Луганської. Водночас БПЛА СММ, пролітаючи над окупованою територією, регулярно обстрілюються збройними формуваннями терористів, а також зазнають технічних перешкод від станцій РЕБ ЗС РФ на Донбасі.

InformNapalm звертає увагу, що доступ Місії залишався обмеженим, зокрема на блокпостах у непідконтрольних урядові Безіменному, Заїченку, Новій Мар’ївці, Верхньошироківському, Веселогорівки, Вознесенівки, Приморського, а також у місці розміщення відведеного важкого озброєння.