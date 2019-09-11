СБУ затримала в Києві члена ІДІЛ, який розшукувався Інтерполом за особливо тяжкий злочин

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець незаконно прибув на територію України, щоб уникнути кримінальної відповідальності за причетність до діяльності міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника на одній із вулиць столиці.

Зараз до затриманого судом застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про його видачу. Прокуратура розпочала процедуру екстрадиційної перевірки.

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