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11.09.19 16:16

СБУ затримала в Києві члена ІДІЛ, який розшукувався Інтерполом за особливо тяжкий злочин

У Києві затримано громадянина однієї з країн Центральної Азії, який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення особливо тяжкого злочину.

СБУ затримала в Києві члена ІДІЛ, який розшукувався Інтерполом за особливо тяжкий злочин

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець незаконно прибув на територію України, щоб уникнути кримінальної відповідальності за причетність до діяльності міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника на одній із вулиць столиці.

Зараз до затриманого судом застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про його видачу. Прокуратура розпочала процедуру екстрадиційної перевірки.

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