Нардеп від "Слуги народу" Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - "Чесно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Рух "Чесно", передає Цензор.НЕТ.

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"10 вересня Рух ЧЕСНО повідомив про перший зафіксований факт неособистого голосування у парламенті 9-го скликання: Конституцію порушив позафракційний нардеп, мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов. Проте, як з'ясувалося згодом, перше кнопкодавство у новій ВРУ сталося тижнем раніше. Порушником виявився нардеп від "Слуги народу", мажоритарник з округу №156 на Рівненщині (Березнівський, Костопільський та Сарненський райони) Сергій Литвиненко. Він кнопкодавив, ймовірніше за все, за іншого "слугу"-мажоритарника — Олександра Скічка (округ №197, Черкащина). Фраза "ймовірніше за все" означає, що це місце офіційно закріплене за Скічком, проте є ймовірність, що у слоті його пульта могла перебувати картка іншого депутата", - йдеться в повідомленні.

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"Факт порушення Конституції, який був зафіксований завдяки трансляції "Радіо Свобода", мав місце 3 вересня о 17:52, під час голосування за включення до порядку денного сесії законопроєкту про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції (щодо уповноважених ВРУ) та його направлення до Конституційного суду (постанова №1016/П).

На відеозаписі чоловік у другому ряду третього (якщо рахувати зліва направо) сектора тисне кнопку на місці сусіда праворуч від себе. За декілька секунд до голосування він озирається назад, ніби шукає свого відсутнього колегу.

Обличчя нардепа-порушника на відео не побачити, але зі схеми розміщення фракцій і груп у сесійній залі ВРУ 9-го скликання відомо, що місце кнопкодава закріплене за Сергієм Литвиненком, а депутат праворуч від нього, який був відсутній, — Олександр Скічко", - зазначають в "Чесно".

Сергій Литвиненко та Олександр Скічко.

На іншому відео — ретрансляції каналу "Рада" "Громадським" — можна побачити обличчя і Скічка, і Литвиненка. Останній схожий на нардепа, який кнопкодавив на попередньому відео.

Примітно, що того ж дня, 3 вересня, вже після кнопкодавства Литвиненко опублікував пост у Facebook, де наголосив, що "Слуга народу" запровадить позбавлення нардепа мандата за кнопкодавство.

Нагадаємо, що всі кандидати від "Слуги народу" напередодні виборів підписали меморандум, у якому, зокрема, пообіцяли не кнопкодавити, не передавати та не приймати від колег картку для голосування.

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Сьогодні, 11 вересня, голова ВРУ Дмитро Разумков відреагував на факт кнопкодавства Олександра Ковальова, про який повідомили раніше. Спікер назвав дії мажоритарника "неприпустимими" і висловив надію, що після прийняття необхідних законів це явище зникне з парламенту.