У державній компанії "Укргазвидобування" відбуваються обшуки

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії на своєму сайті.

"Станом на ранок 11 вересня 2019 року в апараті управління АТ "Укргазвидобування" і ГПУ "Полтавагазвидобування" здійснюються обшуки органами Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в "Укргазвидобуванні", акціонерне товариство співпрацює з представниками правоохоронних органів і надає всю необхідну документацію.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція прийшла з обшуками в офіс "Приватбанку" в Дніпрі, - ЗМІ