Держфінансування кіно стане прозорішим, адже це привілей, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

"Ми будемо змінювати з часом принципи прозорості фінансування кіно, ми будемо вводити рейтингування продюсерів. Тому що, на моє глибоке переконання, державне фінансування - це привілей... Ми будемо вводити інструменти, механізми прозорості", - зазначив Бородянський.

За його словами, таке рішення спричинене зокрема тим, що внаслідок пітчингу, проведеного Державним агентством з питань кіно, було втричі перевищено річний ліміт фінансування галузі.

"Я сьогодні мав зустріч із (керівництвом) Держкіно та радою по Держкіно (Рада з державної підтримки кінематографії)... і в серпні був проведений пітчинг, де ухвалено рішення щодо фінасування фільмів-переможців на 1,7 млрд грн. Це втричі перевищує поточний бюджет Держкіно.

Тобто була визначена державна підтримка фільмів на три роки наперед. Причому, на наш юридичний погляд, рада з Держкіно вийшла за межі своїх повноважень, тому що максимальна сума, якою вони можуть оперувати, - 500 млн грн на рік. Друга частина проблеми, що це кошти лише на ігрове кіно, і копродукцію. Тобто анімація, документальне кіно, серіали... вже не мають джерел фінансування", - пояснив міністр.

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