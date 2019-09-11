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11.09.19 17:14

Гончарук відмовився коментувати зустріч із Коломойським

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не став коментувати зустріч із бізнесменом Ігорем Коломойським, що відбулася напередодні в Офісі президента.

Гончарук відмовився коментувати зустріч із Коломойським

Про те, як відбулася зустріч з Коломойським і про місію МВФ, главу Кабміну запитали журналісти під час брифінгу після засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Гончарук закликав питати про підсумки роботи Кабінету Міністрів. "Колеги, я б хотів підкреслити формат таких зустрічей: закликаю вас обговорювати ті теми, які ми порушуємо за підсумками засідання. Це не регулярне щотижневе інтерв'ю. Я прокоментую ті факти, які буду вважати за необхідне коментувати в інтерв'ю, в окремих виступах", - сказав він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із бізнесменом, колишнім главою Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорем Коломойським. На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, керівник Офісу президента Андрій Богдан, перший помічник президента Сергій Шефір, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

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