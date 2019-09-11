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11.09.19 17:27

"Винятково політичне рішення", - Сліпачук про рішення Зеленського розпустити ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук вважає комісію незалежною і не бачить підстав для її розпуску.

"Винятково політичне рішення", - Сліпачук про рішення Зеленського розпустити ЦВК

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова ЦВК заявила після засідання профільного комітету, який рекомендував Раді розпустити комісію.

На питання журналістів про те, чому Зеленський вирішив ініціювати розпуск, Сліпачук відповіла: "Складне для мене питання. Я вважаю, що це винятково політичне рішення, яке відповідає певній політичній стратегії".

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На уточнення про те, про яку політичну стратегію йдеться, вона відповіла: "Я думаю про це потрібно запитати у Офісу президента, або в нього самого".

"Я не бачу ніякого обґрунтування цих 28 порушень, про які говорять. Першим блоком йдуть кілька постанов, що стосуються реєстрації, потім 169 округ, потім 198", - додала Сліпачук.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня до Верховної Ради надійшло подання Зеленського про зміну складу ЦВК.

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