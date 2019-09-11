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11.09.19 17:37

Депутат Чернігівської міськради на смерть збив чоловіка на пішохідному переході

Поліція затримала депутата. За даними місцевих ЗМІ, це представник "ДемАльянсу" Ярослав Ковт.

Депутат Чернігівської міськради на смерть збив чоловіка на пішохідному переході

Повідомлення про ДТП із потерпілим в одному зі спальних районів міста надійшло в поліцію ввечері 10 вересня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на поліцію Чернігівської області.

"Правоохоронці встановили, що водій - депутат Чернігівської міської ради, керуючи автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину в межах нерегульованого пішохідного переходу. Водій, за висновком лікарів, був тверезий", - сказано в повідомленні.

Постраждалого пішохода - чоловіка 68 років - доставили в лікарню, він помер.

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За даними UA Чернігів, за кермом авто був депутат від фракції "Демократичний альянс" Ярослав Ковтун. За словами журналістів, цю інформацію підтвердили 2 джерела - в поліції і в міськраді. Видання зазначає, що на фото з місця аварії видно, що пішохода збила синя Mazda 626. Ця ж машина вказана в електронній декларації Ковтуна.

Поліція розслідує справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження). Санкція покарання за цією статтею - від 3 до 8 років позбавлення волі.

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